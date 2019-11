Continua a piovere, di nuovo rimandato il mosaico di coperte in piazza Galimberti a Cuneo

Doveva essere lo scorso sabato 23 novembre, poi si era deciso per stamattina, 25 novembre, Giornata internazionale per dire NO alla violenza sulle donne. Ma la pioggia e il maltempo non danno tregua.

Si rimanda al prossimo 30 novembre, sabato, per vedere lo spettacolo di oltre 3000 coperte in piazza Galimberti, frutto del lavoro di centinaia e centinaia di donne, che hanno lavorato a maglia per il progetto VIVA VITTORIA.

Fare a maglia: metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società.