Bra, la comunità ortodossa ha onorato la patrona Santa Caterina di Alessandria

Grande festa per la comunità ortodossa di Bra. Domenica 24 novembre è stata celebrata, infatti, la ricorrenza di Santa Caterina di Alessandria d’Egitto, alla quale è intitolata la chiesa che sorge nella centralissima via Cavour.

Proprio il Decano, conosciuto per aver fondato, tra le altre, la comunità ortodossa di Bra, ha spiegato il senso della festa in onore della Santa che la Chiesa ha posto in calendario il 25 novembre: “ Ogni anno è bello poter festeggiare insieme Santa Caterina di Alessandria d’Egitto, patrona della Comunità Ortodossa Romena di Bra. Questa festa unisce tutta la Comunità in preghiera e in comunione con i valori che la Santa ci ha insegnato. Tutta la Comunità vive intensamente la gioia di poter lodare il suo martirio che per tutti noi è collante di unione fraterna”.