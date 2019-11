Premiata la fedeltà associativa a Confartigianato-zona di Fossano

Si è svolta domenica 24 novembre, a Fossano, presso il Salone incontri del Castello “Principi Acaja, la tradizionale cerimonia di conferimento degli Attestati di Fedeltà Associativa agli Artigiani. L’iniziativa, organizzata dalla Confartigianato Cuneo/ zona di Fossano, intende sottolineare il valore dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’Associazione da parte del mondo produttivo fossanese. Dopo gli interventi delle autorità presenti si è proceduto con la consegna degli attestati di Fedeltà Associativa agli imprenditori in attività associati da oltre 35, 45, 50, 60 e 70 anni e dei riconoscimenti alle Start-up 2018-2019.

"È un appuntamento importante per la nostra zona – ha dichiarato Clemente Malvino, presidente di Confartigianato Cuneo/Zona di Fossano – che sottolinea l’operosità e la capacità degli artigiani fossanesi. Si è trattato di un’occasione per confrontarsi sulla situazione economica del nostro territorio. Il sistema produttivo del nostro Paese si fonda proprio sulle piccole e medie imprese, alle quali viene chiesto di guardare al futuro con maggior fiducia, orientandosi sempre più verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. Non dimentichiamo, inoltre, che questo evento rappresenta anche un piacevole momento di convivialità e di riconoscimento dell’impegno degli artigiani fossanesi che riceveranno l’attesto di “Fedeltà Associativa".

"L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale Confartigianato Cuneo – vuole rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, e da anni le danno fiducia, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Il senso più profondo della “Fedeltà Associativa” è soprattutto un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono rimaste a presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale".

L’evento è stato anche occasione per visitare la mostra artistica “Disegna l’Artigiano”, che ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Fossano - Istituti Comprensivi “Andrea Paglieri” e “Federico Sacco” - per valorizzare i mestieri e le attività artigiane. Organizzata dalla zona fossanese con il contributo della Cassa di Risparmio di Fossano, l’iniziativa ha voluto evidenziare la volontà del mondo artigiano di rapportarsi e condividere le proprie esperienze con le nuove generazioni.

La mostra è stata allestita nelle scorse settimane presso il salone della sede centrale della Cassa Risparmio di Fossano e durante la consegna dei riconoscimenti è stata visitabile presso il castello “Principi Acaja”. Prossimamente una selezione di disegni sarà esposta negli uffici zonali di Confartigianato Cuneo in Via Lancimano.

I PREMIATI

70 anni di Fedeltà Associativa

Martina snc di Martina Marcello e Dario (Meccatronica - Centallo)

Oltre 60 anni di Fedeltà Associativa

Dutto F.lli Di Dutto Giuseppe & C. snc (Mobilieri - Fossano) Carrozzeria Sarzotto srl (Carrozzieri - Fossano)

Oltre 50 anni di Fedeltà Associativa

Fruttero Michele di Fruttero Cristina & C. snc (Mobilieri - Fossano) Eredi di Rossi Pietro snc (Termoidraulici - S. Albano Stura) Busso & Galesio snc (Riparazione Macchine Agricole - Fossano) O.M.Ag. sas di Cravero Giovanni e Matteo (Autoriparatori - Fossano) Tec-Arti Grafiche srl (Tipografi - Fossano)

Oltre 45 anni di Fedeltà Associativa

Autocarrozzeria Castelrinaldo snc (Carrozzieri - Fossano) Abbà Valter (Lavorazione del Vetro - Fossano) Oltre 35 anni di Fedeltà Associativa Cef di Cornaglia - Graglia & C. snc (Elettricisti - Fossano) Gazzera Corrado (Elettricisti - Fossano) Effe.Bi.A. Autocarrozzeria di Valter Airaldi & Luciano Barra snc (Carrozzieri - Fossano) Cu.Pra. di Culasso Fabrizio & C. snc (Carrozzieri - Fossano) Rinaldi Eliseo (Idraulici - Fossano) Dutto Davide (Fotografi - Fossano) Gandino Impianti srl (Termoidraulici - Fossano) Grosso Gianfranco (Odontotecnici - Centallo)

35 anni di Fedeltà Associativa

Alberione Roberto (Edili - Fossano) Avagnina Giovanni sas (Escavazione Pietre e Marmi - Fossano) Officina Autoriparazioni Dalmasso Gian Franco (Meccatronica - Fossano) Morano Anna Maria (Acconciatore - Fossano) Nuova impresa dal 2019 B-Stampa snc di Bertaina Alessandro e Borio Valentina (Tipografi - Fossano) Kalaj Klodiana (Acconciatore - Fossano) Zedde Simone (Autoriparatore - Bene Vagienna)