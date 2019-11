A Pagno un ristorante è inagibile dopo esser stato travolto da una frana (FOTO)

È temporaneamente inagibile il “Ristorante Valle Bronda”, in via Saluzzo 13, a Pagno.

L’immobile non può essere utilizzato, come prevede l’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco del paese, Nico Giusiano.

L’area che circonda il ristorante, infatti, a causa delle intense precipitazioni piovose di questi giorni, è stata interessata da una frana “per colamento”, come spiegano dal Comune.

Si è quindi venuta a creare una grave situazione di pericolo per le persone che frequentano sia l’edificio, che le aree di pertinenza.

Il sindaco Giusiano, quindi, ha emesso il provvedimento, alla luce anche di sopralluoghi effettuati in loco, al fine di tutelare l’incolumità pubblica, e sino “a quando i proprietari non provvederanno a realizzare i necessari lavori di consolidamento e ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Sul territorio comunale di Pagno si registrano diverse frane e smottamenti, che interessano Via Barba, Via Comba San Grato, Località Comba Luserna, Piazza Mercato, Via Roccia, Via Piana, Località Case Garis, Via Bonanate, Località Tetti Bo, Via Combafredda, Via Ponte e Via Rossi.

Costante il monitoraggio della struttura di Protezione civile comunale, in contatto diretto con l’Amministrazione comunale. Tutte le strade sopra elencate sono state chiuse al traffico, con ordinanza sindacale.

Al tempo stesso, il primo cittadino ha ordinato alle ditte Edil Effe Escavazioni e Costrade, rispettivamente di Envie e Saluzzo, di entrare in azione con mezzi adeguati per il ripristino della viabilità comunale, per interventi puntuali di pulizia di canalette trasversali e laterali.

Il Comune ha dato incarico al locale gruppo AIB di tagliare le piante sradicate e rovinate sul sedime stradale, comprese quelle in condizioni statiche precarie.

Le piogge eccezionali hanno allagato anche il Municipio: le squadre di Protezione civile, con l’utilizzo di pompe, hanno svuotato i locali al piano terra interessati dall’allagamento.

I provvedimenti assunti dal sindaco, si legge nell’ordinanza, sono volti a “scongiurare il peggiorare della situazione ed evitare conseguentemente situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità”.

Col cessare delle piogge la situazione sta lentamente tornando alla normalità: si stanno portando a termine gli ultimi interventi e anche le zone rimaste isolate in seguito agli smottamenti stanno tornando ad essere collegate alla rete viaria comunale.