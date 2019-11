Canale, auto esce di strada e finisce la sua corsa in un fossato. Illesa la donna alla guida

Si è risolto fortunatamente senza conseguenze per la donna alla guida dell’unico veicolo coinvolto il sinistro verificatosi intorno alle 13 di oggi, lunedì 25 novembre, poco fuori dall’abitato di Canale, lungo la Strada Regionale 29 per Torino.



Per cause in corso di accertamento, giunta all’altezza della pizzeria L’Arneis la Lancia Ypsilon condotta dalla donna ha perso aderenza con l’asfalto, finendo fuori strada e andando a finire la propria corsa in un vicino canale.



Sul posto sono intervenuti l’emergenza sanitaria e i Vigili del Fuoco del Comando di Alba, ma dalle prime risultanze la donna non avrebbe avuto bisogno di particolari cure, essendo uscita praticamente illesa dallo scontro.



Illesa anche la giovane, classe 1997, che alla guida di una Ford Fiesta è finita in campo in via Sobrero a Bra. Il mezzo ha arrestato la propria corsa nelle campagne, fradice della pioggia di questi giorni. Anche in questo caso la messa in sicurezza e il recupero del mezzo sono stati prestati dai Vigili del Fuoco del Comando albese.