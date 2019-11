Frana tra Ceva e Torresina sfiora sindaco, vice e vigile urbano

"Ci trovavamo sulla strada fra Ceva e Torresina per controllare la frana che ci era stata segnalata. Improvvisamente la terra ha cominciato a muoversi verso di noi: siamo prontamente scappati, mettendo in salvo anche l'auto della polizia locale. Pochi istanti dopo, la carreggiata era invasa dallo smottamento".

Scampato pericolo per Vincenzo Bezzone, sindaco della città del fungo, e per il suo vice, Lorenzo Alliani, i quali, unitamente al vigile urbano Alex Sandrone, nella mattinata di domenica 24 novembre hanno evitato per un soffio di essere travolti da un evento franoso.

"A posteriori ci abbiamo riso su, ma sul momento abbiamo provato un filo di paura. Fortunatamente stiamo tutti bene e, come noi, la nostra popolazione: questo è ciò che più conta".

Intanto, la situazione a Ceva, frane a parte, sta lentamente tornando alla normalità. "Un plauso a tutti, nessuno escluso. Abbiamo gestito bene l'emergenza e il merito è indubbiamente collettivo", ha chiosato Bezzone.