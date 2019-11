Frodi fiscali: nove persone arrestate, ai domiciliari anche tre professionisti fossanesi

La Guardia di Finanza di Cuneo, in collaborazione con quella di Torino, ha arrestato 9 persone accusate di frodi fiscali, con un evasione documentata di oltre 100 milioni di euro. Gli indagati sono complessivamente 22, molti dei quali collegati a un'associazione a delinquere a carattere internazionale.

Ai domiciliari ci sono anche tre professionisti fossanesi.

I militari, inoltre hanno sequestrato beni per un valore superiore ai 20 milioni di euro, fra cui appartamenti di lusso in via Roma, piazza Solferino e all'interno del Parco della Mandria, a Venaria. Sotto sequestro anche decine di Rolex e auto di pregio, tra le quali una Bentley, nonché società intestate a defunti. I particolari dell'operazione verrano comunicati domani in una conferenza stampa.