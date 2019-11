Garessio, il sindaco Fazio: "Non siamo più in emergenza, il pericolo è alle spalle"

Per Garessio "il pericolo è alle spalle": lo certifica il sindaco, Ferruccio Fazio, intervenuto pochi minuti fa sull'ondata di maltempo che ha investito per tre giorni il Monregalese e la val Tanaro.

"La recente situazione di stato d'allerta ha messo a dura prova un territorio già martoriato dalle precedenti alluvione - ha dichiarato -. L'organizzazione di Protezione Civile si è mossa secondo quanto stabilito dal nuovo piano comunale ed è stato reso operativo il Comitato Operativo Comunale, costituitosi appena iniziata l'emergenza. L'attivazione delle risorse e dei mezzi è stata pronta e c'è stata una buona risposta da parte della cittadinanza e di chi è preposto alla gestione dell'emergenza".

Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono prodigati in questa situazione critica, a partire dai dipendenti comunali, dai volontari, dall'AIB, dai vigili del fuoco del distaccamento di Garessio e di altre sedi, sino alla polizia locale e ai carabinieri, che hanno costantemente monitorato il territorio e svolto operato di controllo dello stesso. Un grazie anche a tutte le persone che con le loro segnalazioni hanno contribuito a segnalare criticità".

Ora "la situazione non è più di stretta emergenza, ma richiederà un monitoraggio continuo e costanti investimenti per rimediare ai danni subiti e per fronteggiare meglio eventuali nuove emergenze idrogeologiche e idrauliche".