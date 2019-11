Il lento ritorno alla normalità di Cardè: scende il livello dei corsi d’acqua, non si segnalano più zone del paese allagate (FOTO)

C’è una calma apparente a Cardè.

Entrando in paese, in auto, poco fa, e percorrendo via Saluzzo sembrerebbe, almeno in apparenza, che – qui, ieri – nulla sia successo. I cartelli “strada interrotta”, che sino a qualche ora fa bloccavano buona parte della viabilità comunale e provinciale, sono appoggiati a bordo strada. La rete viaria comunale, stamane, è percorribile senza particolari problemi.

Sulle arterie provinciali, rimane chiusa la SP29, in direzione Crocera di Barge, Villafranca Piemonte, Moretta e Saluzzo. L’unica via di accesso al paese percorribile è quella da Torre San Giorgio, ma per le altre strade “si attende il via libera della Provincia di Cuneo, dopo i sopralluoghi di controllo e sicurezza”, scrive su Facebbok il sindaco Morena.

Ma qui, ieri (come ben dimostrano gli scatti del fotografo Mauro Piovano) sul sedime stradale si sono riversate decine di centimetri di acqua, equivalenti ad un volume di migliaia di metri cubi, che hanno sommerso diverse aree del paese.

Nella piazza del Municipio rimangono i mezzi di Protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri e Croce rossa.

Girando in paese si incontrano ancora uomini in divisa gialla, l’esercito della Protezione civile, che ormai da più di due giorni vigila e monitora la situazione. C’è chi, visto il lento miglioramento delle condizioni, rimuove le paratie montate per salvare la casa dall’acqua.

C’è chi svuota i locali ieri invasi e sommersi da acqua e fango.

Il Rio Chioncea, che ieri – complice anche l’esondazione del Rio Riondino che scorre a pochi metri di distanza – è esondato allagando tutta l’area che gravita intorno a via Salesea, oggi pare un rigagnolo.

Lungo la stessa via Salesea, si attende l’abbassamento ulteriore del livello del Rio Riondino per realizzare il guado, laddove ieri il sindaco Matteo Morena ha ordinato la demolizione di un ponticello che, facendo da “tappo”, ostruiva il regolare decorso del rio.

La situazione, seppur ancora in fase di massima allerta, è in corso di miglioramento. Sono 10 gli sfollati, accolti in parte nel Centro operativo di Emergenza allestito in Municipio e in parte da famiglie cardettesi che si sono rese disponibili.

Il Rio Poisino si attesta ancora ai livelli di massima allerta, mentre il livello del Po si sta notevolmente abbassando: il Grande Fiume scorre ancora fuori dagli argini, ma senza criticità.

Ad oggi non si segnalano più zone allagate. Della grande ondata di piena dei rii minori di ieri rimane soltanto qualche segno, come il fango misto a ghiaia sul sedime di via Salesea.

In Municipio rimane tutt’ora attiva l’unità di crisi, con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle Forze dell’Ordine, della Protezione civile e della Croce rossa. Fortunatamente, le precipitazioni della notte, che a tratti sono comunque state intense e molto abbondanti, non hanno causato ulteriori danni.

Per il resto, sono scene che il territorio ormai conosce da tempo: Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile al lavoro ininterrottamente da giorni, cittadini che si mobilitano e si mettono a disposizione per cercare di arginare i danni.

Sindaci e Amministratori comunali in campo, come unico avamposto delle Istituzioni, chiamati ad affrontare e gestire (a volte anche con scelte dal peso importante) situazioni difficili e delicate.