Il ministro Dadone a Cardè: “Tanta paura, ma situazione gestita bene. Appena a Roma aggiornerò il premier Conte” (FOTO e VIDEO)

Nel giorno dopo la grande alluvione che ha sommerso il paese d’acqua, a Cardè giunge il ministro Fabiana Dadone.

La monregalese, titolare del dicastero alla Pubblica Amministrazione, ha voluto constatare di persona i danni e la situazione dopo le incessanti e violente piogge che ieri hanno portato all’esondazione dl Rio Riondino, all’origine del grave allagamento di via Salesea, Corso Vittorio Emanuele II e della piazza del Municipio.

Ad accogliere il ministro, accompagnato dal prefetto di Cuneo Giovanni Russo, il sindaco Matteo Morena, insieme all’Amministrazione comunale, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Vincenzo Bennardo, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Savigliano, il capitano Antonio De Vita.

“Ad un certo punto – le prime parole del sindaco di fronte a ministro e prefetto – si è parlato dell’80% del centro abitato sommerso dall’acqua, senza contare zone rurali e aziende agricole, che in alcuni punti ha superato il metro di altezza.

L’acqua è arrivata fino al Municipio”.

Un allagamento così, ci dicono da più parti, in paese non si è mai visto. Mai l’acqua aveva raggiunto il campo da calcio di fronte al Municipio. Il tutto, sembra impossibile, per un rio minore, ostacolato nel suo deflusso dal ponte lungo via Salesea, poi abbattuto su ordine del sindaco, di concerto con gli organi regionali e con il presidente Alberto Cirio.

“Da quando abbiamo demolito il ponte – ha aggiunto Morena – nel giro di tre ore la situazione è andata via via risolvendosi, con l’abbassamento del livello del Rio Riondino, rientrato negli argini, e con l’acqua che è defluita dalle vie del paese”.

L’Amministrazione comunale di Cardè, però, chiede maggior snellimento dell’apparato burocratico. Specialmente per quanto riguarda l’intervento in programma, e già progettato, proprio sul canale Riondino.

Il Comune vuole poter operare su due livelli.

Il primo, con la costruzione di un nuovo ponte in via Salesea, in grado di smaltire meglio la corrente in caso di piena. Il secondo, invece, con un intervento in alveo, lungo l’asta del corso d’acqua, abbassando il letto del rio, aumentandone la capienza.

Nella mattinata di ieri (domenica), il sindaco, tra l’altro, ha ordinato il taglio dell’argine orografico destro del rio Riondino, in corrispondenza del vecchio mulino. Convogliando le acque nei campi, poi confluite nel fiume Po, il livello si è subito, notevolmente, abbassato.

“Due interventi già progettati – ci ha spiegato l’assessore Arianna Ambrogio – ma che non siamo riusciti a realizzare. Prima potevamo accedere a fondi (il sindaco ha parlato di diversi milioni di euro: ndr) ma non avevamo i permessi. Poi, avuti i permessi, non avevamo più fondi a disposizione”.

“Stiamo verificando – ha aggiunto il sindaco – se possiamo fare tornare nelle abitazioni gli sfollati (una decina: ndr). Abbiamo avuto black-out elettrici, e zone dove è stata tolta corrente, per il rischio che le cabine Enel finissero a mollo nell’acqua”.

Il ministro Dadone, insieme al prefetto Russo, agli Amministratori locali ed agli Enti di Protezione civile, è stata sul Rio Riondino, sia in corrispondenza del ponte di via Salesea demolito, sia dove è stato tagliato l’argine, e sul ponte sul Po.

“Sicuramente – ha detto – l’Amministrazione comunale, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Prefettura sono stati molto efficienti nel gestire una situazione molto complicata.

Lo penso da cuneese, con ancora vivi i ricordi dell’alluvione del ’94: anche nell’ottica dell’anniversario dei 25 anni, la paura è stata tanta, ma per fortuna, nonostante i gravi e vasti allagamenti, l’evento critico è stato gestito bene. Non abbiamo avuto feriti. Ci sono però danni: appena arriverò a Roma contatterò il presidente Giuseppe Conte per aggiornarlo su quanto ho potuto vedere qui, oggi”.