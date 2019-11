Monastero di Vasco: nuove frane a ridosso delle case e strade chiuse (FOTO)

Aggiornamenti critici giungono da Monastero di Vasco, dove si sono verificate due nuove frane, di cui una adiacente alle case.

Chiusa al transito veicolare e pedonale via Bertolini Sottani (nel tratto fra i Bertolini Sottani e l'incrocio con località Pagliani, in direzione Madonna delle Lame), per smottamento. Sul posto i vigili del fuoco per la verifica di eventuali pericoli per le abitazioni a ridosso dell'evento franoso. Al momento, non sono stati riscontrati rischi.