Grande successo per la serata di cortometraggi al cinema Don Bosco di Cuneo

Grande successo per la serata dedicata alla proiezione di cortometraggi a tema sociale svoltasi sabato sera al cinema Don bosco di Cuneo.

La manifestazione organizzata dal responsabile del cinema Roberto Saba e dal prof. Paolo Isaia dell'accademia di belle arti di Cuneo si è concentrata sul valorizzare alcuni elaborati video realizzati dagli studenti del dipartimento di arti multimediali della stessa accademia.Il titolo racchiude in se il significato dell'evento, "Controluce, video socialmente utili". Il tema affrontato da tutti i cortometraggi era quello del sociale, mediante forme e linguaggi diversi,ma con lo stesso fine ultimo, sensibilizzare lo spettatore su problemi antropologici fortemente attuali.Tutti i lavori sono ad opera degli studenti dell'accademia di belle arti di Cuneo , che si conferma una risorsa inestimabile della realtà artistica cuneese.

La serata è entrata da quest'anno a far parte della rassegna teatrale giovanile "Ad Astra", lasciando sicuramente il segno e proponendosi come possibile evento annuale per promuovere elaborati audiovisivi totalmente realizzati da giovani videomaker. Il fragoroso applauso finale degli spettatori presenti in sala ha sancito il successo dell'iniziativa e lasciato le porte aperte a prossime manifestazioni artistico-sociali.