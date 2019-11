Cibo per animali? Meglio acquistare online

Avere un animale da compagnia in casa richiede cura e dedizione ma non solo. Un cane, un gatto o un uccellino hanno bisogno di pulizia, cure mediche e di spazi consoni. Un cane, per esempio, deve poter uscire a fare i propri bisogni almeno tre volte al giorno. Un gatto ha bisogno di qualcuno che stimoli il suo istinto felino con il gioco e così via. Avere un animale, per quanto possa essere un’esperienza di amore indescrivibile a parole è anche e soprattutto un grande impegno. Per questo i padroni di animali hanno progressivamente imparato come gestire le spese che ne derivano, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione che è una delle maggiori difficoltà da gestire per assicurare il benessere dell’animale.

Il cibo per animali oggi è venduto in tantissime varietà

Il cibo per animali, specificatamente per cani e gatti, è solitamente venduto in formato umido o secco. La scelta tra i due dipende dai gusti del padrone e dalle abitudini dell’animale ma anche e soprattutto su quale offra miglior benessere per lo stesso. Se il cibo in umido è sempre la scelta più gustosa per l’animale, quello in crocchette risulta essere il più completo e salutare. La scelta diventa ancora più complessa per via di tutte le varietà esistenti sul mercato, per la pluralità dei marchi, dei formati e dei gusti. Se si guarda al solo cibo secco per cani si troveranno innanzitutto differenziazioni di taglia e peso del cane, tipo di razza, pelo e grandezza della crocchetta. Ci sono poi gli alimenti monoproteici, quelli per cani sensibili alle intolleranze e quelli privi di grani. Le varietà non finiscono qui perché si trovano anche gusti assortiti a base di riso, pollo, manzo, cinghiale, tacchino, salmone, merluzzo e così via… Ci sono poi le linee vet, quelle per cani a dieta e quelle per cani anziani. Lo stesso vale per i gatti o per i pastoni per canarini. Il cibo si trova già confezionato o sfuso e questo complica ulteriormente la scelta.

L’alimentazione fatta in casa

C’è poi chi non ama scegliere i prodotti industriali e decide di fare una dieta domestica preparando di volta in volta i pasti per i propri animaletti. Cucinare un pasto per il proprio animale è la scelta più sicura che esista ma anche la più complessa. Innanzitutto non si può prendere libera iniziativa senza prima informarsi su cosa l’animale possa o non possa mangiare e poi richiede tempo e dedizione che i mangimi già pronti ci fanno risparmiare. Questa scelta diventa obbligata per gli animali che hanno manifestato particolari difficoltà a gradire il cibo industriale e non è la più conveniente. Difatti per cucinare il pasto ai nostri animali è necessario e doveroso scegliere solo materie prime della miglior qualità, motivo per cui è la scelta più costosa tra le varie opzioni tra cui scegliere.

Come scegliere vista tutta questa varietà di proposte e di informazioni?