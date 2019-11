Ecosostenibilità e arredamento: cosa c'è da sapere

Adottare uno stile di vita "green" è una scelta responsabile e lungimirante che, per fortuna, si sta diffondendo sempre più.

L'ecosostenibilità è qualcosa di importantissimo, senza trascurare il fatto che optare per ciò che rispetta l'ambiente sa anche garantire, nella grande maggioranza dei casi, un prezioso risparmio economico.

L'ecosostenibilità nel mondo dell'arredamento

Anche il mondo dell'arredamento sta diventando "green": da un lato le aziende del settore prestano sempre più attenzione alle tematiche ambientali, dall'altro molti consumatori scelgono di acquistare elementi d'arredo che non arrechino danni alla natura.

Ma che cosa significa, sul piano pratico, scegliere dei mobili ecosostenibili? Scopriamolo subito.

Processi produttivi ecosostenibili

Sicuramente, affinché l'industria del settore sia rispettosa dell'ambiente, deve limitare l'utilizzo di sostanze potenzialmente nocive, dunque deve adottare anzitutto degli accorgimenti di processo.

Per quanto riguarda il prodotto, invece, il "focus" è senz'altro la scelta dei materiali, vediamo dunque quali sono quelli più consigliabili.

Cosa sapere sui mobili in legno

Il legno è un materiale che trova vasti impieghi nel mondo dell'arredamento: è noto il fatto che esso sia un materiale con caratteristiche tecniche assai valide, si pensi ad esempio alla sua resistenza, nonché alla sua buona capacità di resistenza alle fiamme (ebbene sì: per quanto il legno sia infiammabile, una struttura in legno resiste molto più a lungo di altri materiali laddove dovesse svilupparsi un incendio), quanto alla sua bellezza estetica invece non c'è alcun bisogno di presentazioni.

Un luogo comune relativo al legno è quello secondo cui il suo impiego per la produzione di mobili sia poco etico: non è affatto così, o perlomeno non necessariamente.

Se si vuol acquistare dell'arredamento rispettoso dell'ambiente, infatti, i mobili in legno si possono assolutamente comprare: è sufficiente accertarsi che il materiale di realizzazione sia munito della certificazione FSC, la quale accerta che la materia prima è prelevata da foreste in cui gli abbattimenti sono rigorosamente controllati.

In queste foreste, dunque, gli abbattimenti sono prontamente rimpiazzati da nuove piante, ciò rende la produzione di legna assolutamente rispettosa del territorio.

L'acciaio, un altro materiale molto ecocompatibile

L'acciaio è un materiale che trova innumerevoli impieghi nel mondo dell'arredamento: tanti mobili domestici sono prodotti in acciaio inox, stesso dicasi per le tubature, inoltre visitando siti specializzati nell’arredo industriale quali Fami Srl si possono notare innumerevoli esempi di articoli tecnici, si pensi, in questo senso, ai vari modelli di banco da lavoro proposti dall’azienda.

Se si ritiene che l'acciaio sia un materiale molto "eco friendly" è per un motivo molto semplice: esso è totalmente riciclabile.

Per quel che riguarda l'acciaio, peraltro, è interessante aprire una parentesi: negli ultimi tempi si stanno diffondendo sempre più il cosiddetto stile Industrial, dei particolari Interior Design in cui questo metallo riveste un ruolo da autentico protagonista.

Anche l'arredo deve rispettare la natura

Anche il mondo dell'arredamento, dunque, sa essere amico dell'ambiente, ed è opportuno che i consumatori prestino la dovuta attenzione a tali aspetti, se hanno a cuore la condizione della natura.

Nel momento in cui si ha la necessità di gettar via un mobile, ovviamente, non bisogna attuare comportamenti irresponsabili: in ogni comune sono infatti organizzati degli appositi servizi di raccolta di rifiuti ingombranti, completamente gratuiti e soprattutto rispettosi dell'ambiente.