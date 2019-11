La nuova équipe multidisciplinare in ambito pediatrico dello Studio Medico Galeno di Saluzzo

Il Centro Medico Galeno di Saluzzo presenta all’interno dei propri studi una nuova équipe multidisciplinare in ambito pediatrico formata dalla Dott.ssa Gallo (Psicologa), dalla Dott.ssa Bonada (Neuropsicomotricista) e dal Dott.Bosio (Logopedista).

L'équipe multidisciplinare si occupa prevalentemente dell'età evolutiva, ovvero di bambini e adolescenti di età compresa tra 0-18 anni. Il lavoro in équipe è fondamentale in questo campo perchè sono diverse le figure che valutano e seguono il bambino nelle svariate aree e con competenze differenziate. In particolare i professionisti propongono di intervenire nella prevenzione, valutazione e superamento delle difficoltà che possono insorgere nella sfera comportamentale, affettivo-relazionale, degli apprendimenti scolastici, nella sfera della comunicazione e del linguaggio, della deglutizione, della motricità e sviluppo psicomotorio.

Le attività sono indirizzate alla salute e al benessere in generale, tramite un percorso che si basa sulla diagnosi tempestiva, sul trattamento ri/abilitativo individuale, sul supporto emotivo e counselling sia sul bambino e sulla sua famiglia.

L’attività d’équipe è essenziale, per una presa in carico a 360 gradi, e rappresenta una vera e propria risorsa, in quanto si attuano interventi efficaci volti a migliorare la qualità della vita dell’utenza.

L’equipe del Centro Medico Galeno di Saluzzo è formata da professionisti qualificati e specializzati in questo ambito, già operanti da tempo all’interno del Centro. Ve li presentiamo di seguito nelle loro formazioni e attività individuali.

Dott.ssa Federica Gallo, Psicologa Psicoterapeuta specializzata in Neuropsicologia e Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, attualmente in attività presso SC Psicologia dell’ASL TO3, parallelamente svolge attività privata presso Studio Medico Galeno di Saluzzo e studio personale a Villafranca P.te.

La sua formazione l’ha portata negli anni ad occuparsi di disturbi psicologici e neurocognitivi dell’intero ciclo di vita. Nello specifico disturbi d’ansia e attacchi di panico, quadri depressivi e alterazioni dell’umore, disagio emotivo, difficoltà scolastiche e di carattere emotivo/comportamentale nell’infanzia e adolescenza. La formazione specifica in neuropsicologia le consente di eseguire valutazioni specifiche ad uso scolastico (disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà attentive e scolastiche in genere), clinico (valutazioni specifiche e pianificazione di trattamenti riabilitativi/stimolativi per persone con deficit cognitivi di varia natura come ritardi mentali, traumi cranici, ictus, demenze) e medico-legale (idoneità alla guida, richieste di invalidità, indennità di accompagnamento).

Dott.ssa Giorgia Bonada, Neuropsicomotricista, Laureata presso la facoltà di Torino e specializzata in ambito Osteopatico, in particolar modo in osteopatia pediatrica presso la scuola B.F.D. presso il San Camillo di Torino. La Dott.ssa Bonada lavora come libera professionista nel territorio cuneese sia in Studi Privati (Studio Albero Blu a Cuneo e Studio Medico Galeno a Saluzzo) che in collaborazione con diverse Scuole Materne e Primarie . La Neuropsicomotrocista svolge attivitá di abilitazione, riabilitazione e di prevenzione nei confronti delle disfunzioni e delle disabilitá evolutive. Grazie alla specializzazione in Osteopatia integra i suoi trattamenti anche con tecniche manuali fin dai primi mesi di vita dei bambini. Le aree di intervento sono molteplici: variano dalle difficoltà motorie, attentive, scolastiche, ai ritardi di sviluppo psicomotorio ai bambini che presentano sindromi genetiche. Si interviene anche in difficoltà del sonno, irrequitezza, plagiocefalie e disfunzioni tiipiche del neonato, emicrania e tanto altro.

Dott. Simone Bosio, Logopedista, laureato presso la facoltà di Torino, ha conseguito in seguito un Master in Afasiologia a Milano. Dopo un’esperienza presso l’ASL CN1, riceve attualmente come libero professionista sul territorio cuneese, presso lo Studio Medico Galeno di Saluzzo e collabora con numerose Scuole d’Infanzia e Primarie. Il logopedista svolge attività di prevenzione e trattamento abilitativo e riabilitativo nell’ambito dei disturbi del linguaggio e della comunicazione In particolare, i principali ambiti di cui si occupa sono i Disturbi dell’Apprendimento, i Disturbi del Linguaggio, i quadri di Squilibrio Muscolare OroFacciale, disturbi della voce, balbuzie, autismo, ritardi mentali, ritardi nello sviluppo generale e numerose altre patologie genetiche, i disturbi legati ad un deficit sensoriale (come nelle sordità), i disturbi della deglutizione (disfagia) e delle funzioni cognitive, cioè delle attività cerebrali che permettono la comprensione e la produzione del linguaggio/comunicazione (come nelle afasie, agnosie, aprassie, disabilità intellettive, deterioramento cognitivo).

I professionisti sono lieti di presentarsi durante una giornata aperta che avverrà il 6 dicembre presso lo Studio Medico Galeno. L’evento gratuito è aperto a tutte le famiglie con dubbi o che volessero conoscere in quale ambito l’équipe multidisciplinare interviene con un intervento combinato e precoce.

Studio Medico Galeno - Via Bagni, 1/M - Saluzzo (CN) – 0175 42088 - www.studiogalenosaluzzo.eu