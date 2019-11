Mensole: complementi d’arredo in grado di aggiungere design alla casa

Sono un complemento d’arredo spesso trascurato, ma che può contribuire a rendere più esclusivo ed originale l’arredo della casa. Parliamo delle mensole, che hanno in LibrerieDesign uno dei negozi online con il maggiore assortimento.

Quali sono dunque le caratteristiche di una mensola che è meglio conoscere prima di procedere con l’acquisto? Sul design delle mensole è difficile dare un’opinione, sui gusti non si discute perché sono sempre personali e soggettivi.

Sui materiali con cui sono realizzate possiamo invece fornire alcune informazioni, con i suggerimenti degli esperti di Librerie Design. Le mensole in legno sono le più diffuse in commercio. In realtà quelle realizzate in legno massello sono piuttosto rare.

La maggior parte sono fatte in particelle di legno, come il truciolare nobilitato (o melaminico), l’MDF o il laminato. Le abbiamo elencate in ordine crescente di qualità e quindi anche di prezzo.

Le mensole in vetro sono molto richieste, perché la trasparenza e la classe di questo materiale non passano certo inosservate nel complesso dell’arredo casalingo. Meglio sceglierle in vetro temperato, perché in caso di danni o rotture non si sbriciolano, quindi sono molto più sicure.

Tra i materiali di più recente diffusione per le mensole design troviamo l’acciaio ed il plexiglass (nome commerciale per il metacrilato). Le mensole in acciaio sono molto robuste e solide, praticamente durano in eterno…quelle in plexiglass sono super trasparenti ed eleganti, lasciano filtrare al meglio la luce ed alleggeriscono molto l’arredo.

Una menzione particolare meritano le ultime novità del mercato: le mensole angolari. Perfette per chi ha necessità di arredare piccoli spazi, le mensole ad angolo si inseriscono al meglio per riempire e decorare le zone più difficili della casa.

