Saluzzo, i Concerti di Bach in ricordo di don Romano Allemano

“Concerti di Bach in ricordo di don Romano Allemano” è il titolo dell’appuntamento musicale con cui l’Associazione Amici del Teatro e della Musica “Magda Olivero” intende celebrare la figura del socio fondatore e primo presidente, il canonico Romano Allemano, deceduto lo scorso 29 gennaio.

L’evento è in programma mercoledì 27, alle 21, presso la Croce Nera in piazzetta San Nicola. Protagonisti saranno i violinisti Guido Rimonda e la figlia diciassettenne Giulia Maria, accompagnati dall’Ensemble Camerata Ducale.

Il programma prevede “Padre e figlio”, integrale dei concerti per violino di Bach e del figlio Carl Philipp Emanuel. Saranno infatti eseguite del compositore e musicista tedesco il concerto in do minore per 2 violini (originale per violino e oboe), archi e b. c. BWV 1060 ed il concerto in la minore per violino, archi e b. c. BWV 1041; il concerto in mi maggiore per violino, archi e b. c. BWV 1042 ed il concerto in re minore per due violini, archi e b. c. BWV 1043.

Del figlio di Bach sarà interpretato l’Andantino per due violini e archi. Rimonda torna a suonare a Saluzzo, dopo un lungo periodo, per omaggiare il canonico Allemano che lo volle protagonista di uno dei primi concerti organizzati dall’Associazione, dopo la sua istituzione avvenuta nel 1987.

Rimonda, docente al Conservatorio di Novara, ha collaborato con la Scuola Apm e nel 1992 ha fondato a Vercelli la Camerata Ducale che, dal 1998, è l’orchestra stabile del Viotti Festival. “Il concerto sarà un modo significativo per ricordare don Allemano” commenta la presidente dell’Associazione Amici del Teatro e della Musica “Magda Olivero”, Pia Ghigo.

L’ingresso è libero. L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Saluzzo, della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo e della Cassa di risparmio di Saluzzo spa gruppo Bper.