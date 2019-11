"Sospiri di Artisti incantatori": mostra collettiva a Borgo San Dalmazzo

Qualora qualcuno si lasciasse coinvolgere da questo percorso espositivo e prendesse alla lettera il titolo della mostra "Sospiri di Artisti incantatori", si troverà catapultano in un'altra dimensione, uno spazio fantastico, rocambolesco e ammaliante, che solo chi dipinge sa cosa significa.



Quale occasione migliore per presentarsi ai concittadini, e non solo, se non la 450° Fiera Fredda?