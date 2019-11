Cervere, l'omaggio della Fiera del Porro a chi ha lottato contro l'ondata alluvionale

La fiera del Porro Cervere non viene meno alla propria vocazione sociale, e anzi la conferma nei giorni difficilissimi dell'alluvione che ha segnato la Granda e il NordOvest. L'amministrazione comunale, gli amici della proloco e gli organizzatori e volontari hanno infatti voluto - tramite i social network - rivolgere una dedica "a tutti coloro i quali avrebbero voluto essere con noi ma si trovano a lottare con la pioggia e con i pericoli dei fiumi in queste ore. Vi aspettiamo il prossimo anno".

Intanto, per questo giovedì 28 novembre, il Consiglio comunale, convocato dal Sindaco Corrado Marchisio in seduta pubblica, ha messo all'ordine del giorno il documento, trasmesso dall'ente Provincia di Cuneo, nel quale si chiede al Governo una più equa ripartizione dei fondi assegnati alla Granda su capitoli come viabilità ed edilizia scolastica.