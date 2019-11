Visite cardiologiche gratuite sul "Truck del cuore": 305 le persone che si sono sottoposte allo screening cardiologico

Sonostate 305 le persone che, da giovedì 21 a sabato 23 novembre, si sono sottoposte allo screening cardiologico gratuito sul Jumbo Truck del Cuore allestito in piazza Europa a Cuneo.

E' il secondo anno consecutivo che il grande mezzo fa tappa in città, una delle trenta scelte per questo grande viaggio: il progetto nazionale di Prevenzione Cardiovascolare promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore - HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai - Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.

Le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di morte in Italia e la prevenzione è fondamentale, come ha evidenziato il primario della Cardiologia del Santa Croce di Cuneo dottor Giuseppe Musumeci. Sono state 100 le persone che si sono sottoposte ai controlli il primo giorno, 100 il secondo e 105 il terzo.

Il suo commento: "Sono molto soddisfatto della risposta della città a questa iniziativa. La prevenzione resta fondamentale. In questi anni la Cardiologia di Cuneo è cresciuta grazie al lavoro straordinario di tutti. Siamo tra i primi cinque reparti in Piemonte: il Santa Croce è sempre più all'avanguardia nel trattamento dell'infarto miocardico, con una riduzione della mortalità davvero importante".