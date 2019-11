Maltempo permettendo, il colle di Tenda rimane aperto 24 ore su 24 tutti i giorni

Sul piano viario i collegamenti tra Liguria e Piemonte sono sempre stati difficili. Ed oggi, a poco più di 24 ore dal crollo del viadotto sulla A6 Savona-Torino all’altezza di Altare (senza dimenticare il ponte ‘Morandi’) la situazione è quasi drammatica, tenuto con dei problemi di viabilità del Colle di Tenda. Oggi, invece, un problema sulla deviazione tra Sospel e Mentone in territorio francese (unica via di collegamento tra Ventimiglia ed il cuneese in caso di chiusura del Tenda) ci porta una buona notizia. La Statale 20, sul colle che divide Liguria e Piemonte resterà aperta 24 ore su 24, ovviamente maltempo permettendo.

I dirigenti francesi, infatti, hanno dovuto sospendere a tempo indeterminato la chiusura della strada che sarebbe servita per la messa in sicurezza della parete rocciosa. Le piogge delle ultime ore hanno provocato una frana tra Mentone e Sospel.

Con la chiusura della A6, anche se dopo i controlli che si stanno svolgendo in queste ore non è esclusa la riapertura a doppio senso dell’altra carreggiata, il collegamento tra le due regioni è davvero risicato, con le frane sul Cadibona e le altre strade di collegamento non propriamente agevoli, come il passaggio da Garessio.

Ora, augurandosi che non ci siano risvolti negativi con nevicate eccezionali o altro, arriva quindi una buona notizia per gli automobilisti. Via libera quindi sul Tenda, mentre rimane sempre l’alternativa Statale 28 per raggiungere il cuneese, una arteria molto utilizzata soprattutto dagli imperiesi, più che dai residenti che abitano a ponente della provincia.

A Breil Sur Roja la chiusura della strada per la messa in sicurezza della parete rocciosa è sospesa a tempo indeterminato, in quanto una frana blocca la deviazione tra Sospel e Mentone. Pertanto Colle di Tenda Aperto h 24 tutti i giorni.