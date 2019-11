Maltempo: riapre anche la Cardè-Villafranca Piemonte, ma nel Saluzzese rimangono ancora sei “Provinciali” chiuse

Sono ancora sei le strade provinciali chiuse nel saluzzese dopo l’ondata di maltempo dell’ultimo fine settimana.

A far scattare i divieti di transito il pericolo valanghe, in quota, e locali allagamenti, in pianura.

Chiuse dunque per pericolo valanghe le SP 243, Crissolo-Pian della Regina, 105, Casteldelfino-Pontechianale e 256, Bellino-Sant’Anna di Bellino.

Ieri (domenica) è stato attivato un presidio del Soccorso alpino proprio a Casteldelfino, per le strade interrotte a causa dell'elevato pericolo valanghe. I tecnici rimangono a disposizione delle Autorità, pronti a partire con sci e pelli di foca in caso di necessità nelle borgate isolate.

A causa di allagamenti, con l’acqua che ha invaso la sede stradale, è chiusa la SP 107, tra Faule e Pancalieri.

Aperta proprio in questi istanti la strada provinciale 29, Cardè-Villafranca. A confermarcelo il capo cantoniere della Provincia di Cuneo Mario Rolando che, da giorni, insieme ai cantonieri provinciali segue da vicino l’evolversi della situazione maltempo.

Già riaperte in mattinata i tratti di SP 29 che conducono a Crocera di Barge, Moretta e Saluzzo.

L’elenco delle strade provinciali chiuse è aggiornato alle ore 17.