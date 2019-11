I cani hanno tanta voglia di una casa calda

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.

La pioggia e il freddo stanno mettendo in seria difficoltà gli ospiti a quattro zampe: chi non può adottare può aiutare diventando un volontario oppure regalando cibo o ancora donando coperte. Ogni cosa per noi è importante!

Oggi vi presentiamo i nostri stupendi amici cani.



Di chi è? Femmina incrocio setter cucciolona, arrivata venerdì 22 novembre, senza chip. È molto timida ed è stata trovata ad Alba.

Chi la riconoscesse o la volesse adottare può rivolgersi in canile.



Questo cagnolino é stato trovato vagante ad Alba, in zona parco Tanaro, sabato 23 novembre: è buono e socievole. Per chi lo riconoscesse o volesse adottarlo contattateci.



Oggi vogliamo dare la possibilità ad uno dei nostri ospiti invisibili di presentarsi: ecco a voi Fido! Un cagnolone dolcissimo e di indole buona con tutti, che purtroppo sa già troppo bene cosa significhi trascorrere l'inverno in un box gelido. Fido non è più giovane ed è anche un po' delicato: pensate che le sue zampine soffrono talmente tanto il freddo che, appena le temperature scendono, iniziano a sanguinare provocandogli tanto dolore. Abbiamo provato a mettergli dei simpatici calzini, ma Fido è un duro e non vuole farsi vedere con quelle cose ai piedini e appena non lo guardiamo, lui si strappa tutto... L'unica soluzione sarebbe quella di trovargli una casa dove possa trascorrere l'inverno al caldo… ci proviamo?



Otto è un cucciolo arrivato in canile quando aveva appena due mesi... A causa del suo carattere un po' timido, non ci son state mai richieste per lui, ma non possiamo farlo crescere in canile... Otto è dolcissimo e molto buono con tutti, ha solo bisogno di un pochino di pazienza. Venite a conoscere il nostro cucciolone?



Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697