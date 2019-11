Coldiretti: a Cuneo una serata di formazione per recuperare e sanare i castagneti danneggiati dalla neve

Ad un paio di settimane dalla nevicata anticipata che ha “mandato in tilt” l’agricoltura della Granda, Coldiretti Cuneo è in prima linea per consentire alle aziende agricole rapidi interventi di recupero.

La neve caduta tra il 14 e il 15 novembre scorsi ha gravato su piante ancora cariche di foglie che, a centinaia, non hanno retto al peso. Particolarmente colpiti i castagneti nel Cuneese, nel Saluzzese e nel Monregalese, costretti anche a fare i conti con il pericolo di frane e smottamenti diffuso in tutta la Provincia per le forti piogge degli ultimi giorni.

I tecnici Coldiretti, dopo le stime delle prime ore, confermano la gravità dei danni e le ripercussioni sulla prossima campagna: gli impianti di castagno di giovane età sono stati letteralmente abbattuti dalla neve e quelli già in produzione hanno subìto diverse rotture ai rami principali, compromettendo la produttività dell’annata 2020.

In una situazione così difficile – spiega Coldiretti Cuneo – è fondamentale fornire alle aziende gli strumenti necessari a salvaguardare gli impianti danneggiati.

È, dunque, in programma una serata di aggiornamento, lunedì 2 dicembre dalle 20.30 alle 22.30, presso la sede provinciale di Coldiretti a Cuneo in piazza Foro Boario 18, in cui le aziende agricole potranno conoscere le tecniche agronomiche utili a mettere in sicurezza le piante e sanare i danni grazie a corrette operazioni di potatura.

L’appuntamento formativo è realizzato nell’ambito del progetto Fruttijob promosso dalla Fondazione CRC e gestito dall’Ente di formazione di Coldiretti INIPA Nord-Ovest e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA).

La partecipazione è gratuita per tutti gli imprenditori agricoli e i coadiuvanti, ma è obbligatorio iscriversi presso i tecnici di Coldiretti Cuneo oppure sul sito web di INIPA Nord-Ovest al link www.inipanordovest.it/preiscrizione-corso/?codid=CRCFJ.11.