Bronzo nazionale di Ritmica per la squadra Gold Giovanile dell’ ASD Relevè

La squadra Gold Giovanile dell’ ASD Relevè con Maria Guasti, Benedetta Sabena, Cecilia Viale, Vittoria Gastaldi, Ilaria Borda Bossana, Sofia Agù e Francesca Panuccio, convincendo con esecuzioni molto pulite e di carattere, ha conquistato una la medaglia di bronzo, domenica 24 novembre a Campagna Lupia (VE) nella prova Nazionale di Rappresentativa del Circuito Ritmica Europa.

L'ASD Relevè, qualificatasi con 18 atlete, è scesa in pedana con tre squadre in tre differenti categorie. "Una gara avvincente e molto emozionante, che ci ha visto migliorare i punteggi ottenuti in regione, a conferma del grande lavoro di team che conduciamo quotidianamente in palestra" è il commento dei tecnici al termine della manifestazione.

Per la categoria Silver Open: Ludovia Giordana, Virginia Giordana, Francesca Rinaudo, Rcahele Peirone, Katerina Roggiero e Angelica Marchesin vittime di qualche errore di troppo nell'esercizio alle palle, hanno chiuso in undicesima posizione una gara assolutamente alla loro portata, mancando di pochissimo la top ten nazionale.

Nella categoria Joy Giovanile una frizzante prova di Rebecca Agú, Lucia Cravero, Emma Sabena, Anna Maria Pace e Anita Arnaudo le ha viste classificarsi in quattordicesima posizione e come seconda squadra piemontese in gara, segno di un gruppo in forte crescita tecnica.

"Una trasferta bellissima, non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano. Un nazionale vissuto in team, pullman, campeggio, cena fuori, a dimostrazione del carattere di questa società e della voglia prima di tutto di vedere felici e serene le ginnaste" aggiungono in coro i tecnici.

Ma si ricominicia: i prossimi 7 e 8 dicembre la squadra Open sarà impegnata per il Nazionale di federazione a porto San Giorgio, in rappresentanza della Regione Piemonte al Torneo delle regioni della Federazione Ginnastica d'Italia.

Una ASD Relevè in grande fermento, che prima del campionato nazionale affronterà altri due eventi sul territorio: il Galá di Natale in programma il 01 Dicembre presso gli impianti sportivi di Manta e lo spettacolo di beneficenza al Teatro Magda Olivero il 06 Dicembre. Un mese ricco di appuntamenti per tutto il gruppo Relevè.