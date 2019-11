Cuneo: in Confindustria una giornata dedicate alle imprese che inviano personale all'estero

Quali adempimenti spettano a un’azienda in caso di trasferta o distacco dei propri dipendenti oltreconfine? Se ne parla giovedì 28 novembre al seminario tecnico “La mobilità internazionale dei dipendenti: soluzioni, aggiornamenti e casi pratici”, organizzato da Confindustria Cuneo, in collaborazione con ECA Italia, per offrire alle imprese un vademecum per l’invio di personale fuori dall’Italia.

Il seminario presenta casi pratici di trasferta e distacco transnazionale nei Paesi dell’Unione Europea secondo la normativa 2014/67/UE, per poi approfondire situazioni di localizzazione, aspettativa e assunzione anche in Paesi extra europei tra cui Brasile, Stati Uniti e Cina. Non manca una parte dedicata alle prassi e alle politiche più utilizzate in materia di trattamento economico.

L’incontro coincide con il lancio di un nuovo sportello di Confindustria Cuneo dedicato proprio alla mobilità internazionale dei dipendenti, creato con lo scopo di accompagnare le imprese che si affacciano al mercato internazionale con tutte le informazioni fondamentali sugli obblighi in materia di distacco, le modalità di ingresso per motivi di lavoro in paesi extra europei, ma anche seminari informativi e incontri one-to-one per rispondere ai quesiti specifici di ogni azienda.

“Tra le imprese associate a Confindustria Cuneo sono numerose quelle che si aprono al mercato internazionale e inviano i propri dipendenti all’estero - spiega Giacomo Bordone, responsabile Area Lavoro e Welfare dell’Associazione cuneese - per questo vogliamo fornire loro tutti gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle normative, che si tratti di una breve trasferta in un paese europeo o di un distacco a lungo termine fuori dall’Europa”.

Il seminario tecnico “La mobilità internazionale dei dipendenti” si svolge giovedì 28 novembre dalle 9.30 alle 12.30 in Confindustria Cuneo, Corso Dante 51, sala Michele Ferrero.

Ingresso gratuito per le imprese associate, adesioni online su csi.uicuneo.it alla voce seminari tecnici.