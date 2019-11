Cuneo: la Lega chiede un aggiornamento immediato dell'imponibile IMU per le aree edificabili

In questo periodo sempre più, da un lato, si parla di economia stagnante e, dall'altro, di crescenti imposte che non fanno altro che peggiorare la situazione.

Questo tratto distintivo dell’attuale Governo di sinistra si può trasporre specularmente sull'amministrazione comunale di Cuneo; sin dal 2014 infatti il Comune non aggiorna le tabelle dei valori medi venali delle aree fabbricabili, nonostante la notevole riduzione di circa il 25-30% dei valori stessi.

Tutto ciò implicitamente porta a un gettito contributivo più elevato del dovuto che va a gravare sulle tasche dei cittadini.Tale argomento è oggetto quindi di un’interpellanza della Lega Salvini Premier in occasione del prossimo consiglio comunale.

“A più riprese abbiamo denunciato la problematica - commenta il Capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio Comunale a Cuneo, Valter Bongiovanni - ma l’amministrazione comunale ha rinviato la tematica in sede di presentazione del prossimo bilancio. Ora siamo arrivati a tale data quindi richiediamo un intervento immediato al riguardo al fine di non continuare a vessare economicamente i cittadini cuneesi”.