Fratelli d'Italia del Saluzzese vicina al lutto della comunità albanese

La tragedia del terremoto che ha scosso l'Albania, scuote anche tutti noi.Una scossa violenta e crudele, di magnitudo 6,2. Sino a qui si contano almeno 20 vittime e centinaia di feriti.Anche l'Italia ha vissuto drammi di questo tipo, purtroppo sappiamo che cosa vuol dire.Fratelli d'Italia "del saluzzese" è vicina all'Albania ed a tutti i numerosi albanesi nostri concittadini, componenti la comunità locale. Siamo profondamente colpite, seppure certi che un popolo fiero come quello albanese, troverà a breve il modo di risollevarsi. A breve disporremo una raccolta fondi interna per dare un nostro, per quanto piccolo, contributo.





Per Fratelli d’Italia “del Saluzzese”

Paolo Radosta - Segretario