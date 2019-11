Marene, scioperano i lavoratori Amazon: "Carichi di lavoro estenuanti e pericolosi"

Hanno scelto i giorni immediatamente precedenti al Black Friday i lavoratori Amazon delle sedi di Marene e Brandizzo, nelle vicinanze di Chivasso, addetti alla distribuzione merci, per incrociare le braccia.

La protesta è stata indetta dalla Uil Trasporti Piemonte del settore logistica per denunciare "i carichi di lavoro estenuanti" e chiedere più sicurezza sul lavoro.

"Abbiamo parlato con i lavoratori che si occupano del trasporto delle merce degli stabilimenti di Brandizzo e di Marene - spiega Gerardo Migliaccio, delle Segreteria Uil Trasporti Piemonte - ed in entrambi i casi hanno lamentato un grosso eccesso di produttività ed anche una grossa mole di lavoro, troppo per le ore che hanno a disposizione. I lavoratori, per rispettare i tempi che hanno a disposizione, devono correre con i loro furgoni, trasgredire le regole della strada, addirittura pagare le multe che prendono senza contare il rischio di incidenti". I dipendenti lavorano per conto di aziende ma la produttività rimane in capo al colosso dell'e-commerce Amazon.

Uil Trasporti si è rivolta ad Amazon "per abbassare la produttività ed aumentare il personale". "Venerdì - continua - abbiamo avuto un incontro con le aziende e con loro abbiamo avuti degli ottimi risultati, mancava però Amazon, da cui dipende tutto il lavoro".

Domani, a partire dalle 6.30, i lavoratori di Marene e Brandizzo incroceranno le braccia per le prime 8 ore di sciopero. "Ne abbiamo indette 16, vediamo quale sarà la risposta di domani. Quello che vogliamo far capire è che non si tratta di una questione salariale, ma di sicurezza".