Martinetti, Sacco e Matrisciano dei 5 Stelle in sopralluogo a Cardè

Scrivono i consiglieri regionali del M5S; Ivano Martinetti e Sean Sacco, e la senatrice grillina, Susy Matrisciano: "Ieri insieme al ministro Fabiana Dadone ed al prefetto Giovanni Russo abbiamo effettuato un sopralluogo a Cardè , Venasca e Alessandria nei luoghi colpiti dall'ondata di maltempo. La situazione è critica in tutta la provincia e nel resto della Regione: centinaia di persone allontanate dalle proprie abitazioni, numerose strade interrotte e danni ingenti. I cittadini colpiti dagli effetti del nubifragio meritano risposte immediate da parte delle istituzioni, stiamo lavorando proprio a questo obiettivo a tutti i livelli. E' necessario superare l'emergenza e consentire alle persone di tornare al più presto alla normalità. Da domani sarà necessario lavorare per la prevenzione del dissesto idrogeologico in modo da scongiurare eventi simili in futuro. Il Governo attraverso il piano “Proteggitalia” ha avviato un progetto unico che mette a disposizione 11 miliardi a livello nazionale per la tutela dell'ambiente. Tutte le istituzioni devono fare la propria parte, compresa la Regione Piemonte".