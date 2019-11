Nuovo sito internet per il gruppo "Enjoy Bisalta": "Vogliamo che il nostro territorio sia casa anche per i turisti"

Un sito internet dinamico che riunisca le diverse sfaccettature dell'offerta turistica dell'area della Bisalta, in doppia lingua, con immagini del territorio, l'attenzione puntata sul viverlo e sul continuare a renderlo vitale e una mappa scaricabile sui dispositivi elettronici con segnati 27 sentieri divisi a seconda dell'attività sportiva con la quale affrontarli: è il “nuovo arrivato” in casa Enjoy Bisalta, presentato nella serata di ieri (lunedì 25 novembre) a Peveragno in Casa Ambrosino.

Presenti per l'occasione diversi membri di Enjoy Bisalta tra cui Claudia Perno e Matteo Barale e l'intero direttivo, oltre al sindaco di Peveragno Paolo Renaudi, al vicesindaco Vilma Ghigo, al sindaco di Beinette Lorenzo Busciglio, l'assessore Simone Giorgetti di Chiusa Pesio, il direttore dell'ATL Daniela Salvestrin e il rappresentante della Fondazione CRC Michelangelo Pellegrino.

Enjoy Bisalta nasce, come gruppo, nel 2017 con soli sei soci e a distanza di un paio di anni è arrivata a contarne ben 27 in quattro diversi comuni - Peveragno, Boves, Beinette e Chiusa Pesio - , tutti rappresentanti dell'imprenditoria tipica del territorio che “hanno deciso di fare rete e unire le forze”: “Crediamo nel territorio che rappresentiamo e nel turismo “slow”, ma soprattutto vogliamo che la nostra casa, la Bisalta, diventi casa anche per i nostri turisti” ha specificato Perno.

Il nuovo sito internet – realizzato con la RW Comunicazioni e che dovrebbe essere disponibile per la fine dell'anno – si propone di ordinare le attività, i progetti e le realtà associative che compongono Enjoy Bisalta per darne un'immagine solida all'esterno e attrarre i potenziali turisti (con l'obiettivo futuro di creare una vera e propria “filiera” distinta da un marchio riconoscibile).

All'interno della preview presentata nella serata di ieri si è mostrato come il sito non presenti soltanto l'associazione con le strutture dei membri e le attività proposte, ma realizzi anche un focus sul territorio, la sua cultura e la sua storia, carrellate su news ed eventi e una presentazione dei contatti per l'iscrizione e la raccolta di informazioni oltre, ovviamente, a presentare i link alle pagine social (Facebook e Instagram) di Enjoy Bisalta.

“L'associazione è nata con la nostra amministrazione, si è sempre dimostrata dinamica e in due soli anni ha già fatto molta strada – ha assicurato il sindaco Renaudi in un intervento ripreso anche da Busciglio e Giorgetti- : a Peveragno, quindici anni fa, non c'era nemmeno un posto letto e ora come ora la situazione appare molto diversa. Per poter sfruttare appieno le potenzialità dell'area della Bisalta, che è una sola, bisogna per forza fare sistema e lavorare insieme”.

“Felici di sfruttare un'occasione per poter costruire una rete a favore dello sviluppo del territorio, vi invitiamo a sfruttare i nostri canali – ha detto Salvestrin - : ATL in questi anni ha lavorato di cesello per far conoscere il cuneese nel mondo”.

Michelangelo Pellegrino: “Abbiamo sostenuto e accolto con interesse la proposta di Enjoy Bisalta per la realizzazione del nuovo sito internet, elemento importante per promuovere i territori della Bisalta, ma restiamo comunque a disposizione: anche la Fondazione, che crede molto nel valore della sinergia, non deve lavorare isolata ma entrare nel territorio”.

Nel corso della serata l'associazione ha anche presentato gli eventi realizzati nel 2019 – corsi di formazione di diverso tipo, cene, passeggiate con degustazione, biciclettate, visite in aziende, serate musicali, scambi culturali, eventi sportivi, approfondimenti sulla cultura locale – e quelle già in programma per il 2020 come la proposta di un corso di digital marketing sui social media per gli associati e la realizzazione di una tessera scontro per turisti che funzioni nelle diverse strutture associate.