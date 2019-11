Oggi il funerale di Adriana Parrà Bollati, socia onoraria dell'Anpi Saluzzo

Oggi, ( martedì 26 novembre) alle 15 nella chiesa di San Bernardino l’ultimo saluto ad Adriana Parrà in Bollati, deceduta domenica mattina nella sua abitazione a Saluzzo. Aveva 95 anni.

In gioventù, come maestra aveva insegnato in scuole di montagna, prima di sposare Aldo Bollati , medico chirurgo dell’ospedale saluzzese, già presidente dell’Anpi Saluzzo, deceduto nel 2010.

Era socia onoraria dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ( sezione locale) che partecipa pubblicamente al lutto della famiglia. Suo padre era Giuseppe Parrà, antifascista deportato a Mauthausen, a cui è intitolata la via dove la famiglia abitava.

Lascia i figli Antonio, Daniela, Carla e Anna con le rispettive famiglie.