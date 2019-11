Roreto di Cherasco, Alessandra Garesio nuova presidente dello Sci Club Garesio Sport

Lo Sci Club Garesio Sport di Roreto di Cherasco ha un nuovo presidente: Alessandra Garesio. Lo storico fondatore e presidente, Giovanni Garesio, fondatore anche dell'omonima attività commerciale, insegnante di sci di generazioni di cuneesi, è mancato l'estate scorsa.

Venerdì 15 novembre si è svolta l’assemblea straordinaria del club. Tra i punti all'ordine del giorno c'era anche l'elezione del nuovo consiglio direttivo e del nuovo presidente. Il nuovo consiglio direttivo è un mix di novità e tradizione e comprende tre soci che nel 1987 fondarono il sodalizio: Bruno Brossa, vicepresidente, Michele Vaiano e Domenico De Marco. Del team attivo negli ultimi anni sono stati confermati Davide Barberis, tesoriere, Simona Vaiano, segretaria, Matteo De Marco, Francesco Vaiano, Giorgio Grosso, Paolo Gotta e Angelo Bonura.

I nuovi ingressi sono quelli di Alessandra Garesio, Enzo Burdese, Constantin Caraiman, Gigi Giacosa, Marco Pennella e Paola Rosso, che con grande entusiasmo hanno accettato l’incarico. In un’ottica di continuità con il passato, i soci hanno votato all’unanimità Alessandra Garesio, figlia di Giovanni, come presidente continuando pertanto la tradizione di avere un Garesio al vertice del sodalizio.

“Sono onorata di quest’investitura - commenta la neo presidente - e ho accettato in primo luogo per mio papà perché penso che sarebbe stato felice di sapere che il suo ruolo sarebbe stato preso da me. Spero di essere all’altezza perché sostituire una figura carismatica e ben voluta da tutti come quella di mio padre non sarà sicuramente facile, ma credo che è stato creato un bel gruppo che potrà fare un ottimo lavoro continuando il percorso di crescita che da diversi anni mio papà stava portando avanti”.

La nuova stagione dello Sci Club conferma appuntamenti ormai tradizionali, ma anche novità. Ci saranno le consuete gite, corsi di sci e snowboard, servizi per i soci. La stagione si inaugurerà domenica 1° dicembre a Cervinia e il 15 dicembre ci sarà il secondo appuntamento a Val Thorens. Si ripartirà a gennaio, fino a inizio aprile,

con una gita quasi tutte le domeniche tra Francia, Val Susa e Valle d’Aosta.