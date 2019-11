Sabato a Cuneo presidio della Lega davanti alla Prefettura contro il degrado in zona stazione

Sabato 30 novembre alle ore 10,30 nell'area antistante la Prefettura di Cuneo la Lega Salvini Premier ha organizzato un presidio per sollecitare interventi immediati per tutta l'area di Cuneo della stazione e dell'ospedale e le zone prospicienti.

"Da troppo tempo gli interventi effettuati in consiglio comunale a Cuneo e le iniziative della popolazione sono cadute nel vuoto - commentano i consiglieri comunali Lega Salvini Premier in Consiglio a Cuneo, Valter Bongiovanni e Laura Peano - Gli abitanti dell'area hanno bisogno di interventi immediati e risposte e proprio per superare l'inattivismo della giunta comunale vogliamo sollecitare un intervento del Prefetto".