Saluzzo, la pioggia non ferma la fiaccolata contro la violenza sulle donne organizzata dal club Zonta della città

La fitta pioggia non è stata di impedimento, sabato scorso, alla fiaccolata “Uniti per le donne, una città in cammino contro la violenza”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, organizzata da Zonta club Saluzzo, per sensibilizzare sul fenomeno.

Oltre un centinaio di persone nel punto ritrovo di piazza Cavour, dove manichini neri ricordavano le vittime di femminicidio e di maltrattamenti. Autorità religiose, militari e comunali, cittadini di cui molti uomini, rappresentanti di associazioni come Mai + sole, membri della Consulta alla partenza della fiaccolata, dopo le riflessioni portate dalla presidente Anna Maria Gavatorta, dal sindaco Mauro Calderoni, dal vescovo monsignor Cristiano Bodo.

Il corteo ha tracciato suggestivamente con le fiaccole il messaggio del no alla violenza sulle donne, attraversando con emozione il centro cittadino per giungere in via Donaudi all’oratorio Don Bosco. Qui il vescovo ha celebrato la messa, cantata dal corso diocesano Beato Ancina.

Sempre sabato 23 novembre, per iniziativa del sodalizio le panetterie cittadine hanno distribuito il pane in sacchetti di carta (4mila quest’anno e offerti come ogni anno dalla ditta “Nuova Icas ” ) con la scritta “La violenza non è pane quotidiano”.

Anche i commercianti saluzzesi hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione, esponendo lo slogan “Giù le mani dalle donne” che riporta anche il numero antiviolenza 1522 nelle vetrine.

La prevista inaugurazione della panchina rossa davanti al teatro di Sanfront è stata rinviata causa pioggia, a domenica 8 dicembre.