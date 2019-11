"Stesso mercato, stesse regole": il mantra per contrastare i fenomeni di abusivismo, contraffazione, illegalità

Migliorare e portare contributi alla piaga dell'abusivismo segnalando le illegalità alle forze dell'ordine è fondamentale per rafforzare la fiducia delle imprese nel futuro. Legalità e sicurezza sono state le parole chiave dell'incontro dal titolo "Legalità ci piace" svoltosi questa mattina, martedì 26 novembre, presso la sala polivalente della Confcommercio di Cuneo.

L'Illegalità danneggia il lavoro di tanti imprenditori con la perdita di milioni di euro fatturato e il conseguente rischio di perdita di altrettanti posti di lavoro. In questo senso sono determinanti l'attività preventiva e i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine e la collaborazione con le Istituzioni e le parti dei vari settori rappresentati.

I fenomeni criminali che le imprese del terziario percepiscono in aumento sono: contraffazione 34,8%, abusivismo 34%, furti 29%, rapine 25%.

Nel corso della settima edizione dell'appuntamento "Legalità ci piace" presentato nella sede di Cuneo in via Avogadro da Confcommercio e Associazione Albergatori della provincia Granda è stato consegnato il documento "Legalità ci piace" al prefetto di Cuneo, Giovanni Russo . Presenti le massime autorità delle forze dell'ordine, le istituzioni e le imprese dei settori rappresentati (commercio, turismo, servizi).

È seguito il collegamento in streaming con la sede di Confcommercio nazionale che ha presentato l'indagine di Concommercio del direttore ufficio studi, Mariano Bella, e l'intervento di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - imprese per l'Italia. In conclusione è intervenuto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.