Anziana investita sulle strisce pedonali davanti alla stazione ferroviaria di Alba: non sarebbe in gravi condizioni

“Non l'ho vista”. È quanto ha dichiarato ai carabinieri l'uomo che questa sera, martedì 26 novembre, ha investito con la propria auto una signora anziana in centro ad Alba. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali davanti alla stazione ferroviaria.

L'incidente si è verificato poco prima delle 19 in corso Fratelli Bandiera.

L'uomo, come da routine, è stato sottoposto al controllo etilometrico. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe negativo al test.

Alla base dell'investimento una probabile distrazione. La signora anziana è stata portata al pronto soccorso locale per accertamenti, tuttavia non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto i carabinieri di Alba.

Forti i rallentamenti sul già congestionato traffico che a quell'ora, poco prima delle 19, caratterizza la circolazione lungo la circonvallazione albese.