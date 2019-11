Due persone isolate a Pian della Regina di Crissolo a causa di un’importante frana

Due persone si trovano al momento isolate a Pian della Regina di Crissolo, a causa di una frana caduta lungo la provinciale 243, poco a monte della frazione Serre Uberto di Crissolo.

La Provinciale Crissolo-Pian della Regina è chiusa da sabato, per il marcato pericolo valanghe. La sbarra in frazione Serre Uberto blocca il passaggio dei veicoli, ma – come abbiamo scritto tre giorni fa – è vivamente sconsigliato il transito anche solo pedonale.

Di ieri, invece, la notizia di un importante smottamento, come dimostra la fotografia, che ostruisce l’unica via di accesso a Pian della Regina (mentre, va ricordato, la strada per il Pian del Re è chiusa su ordinanza della Provincia, come sempre accade in vista della stagione invernale).

A monte della frana, due persone, al momento ancora isolate: Gabriele Genre, titolare, insieme alla sua famiglia, della “Baita della Polenta”, struttura ricettiva di Pian della Regina, insieme ad un suo collaboratore.

Raggiunto telefonicamente, Genre ci ha confermato la situazione in alta Valle Po: “La frana sopra Serre Uberto ci rende isolati, in attesa dei primi interventi da parte della Provincia di Cuneo”.