Fossano, commercialista assolto dall’accusa di concorso in bancarotta

E’ stato assolto “perché il fatto non sussiste” C.B., commercialista genovese a processo davanti al tribunale collegiale di Cuneo per concorso in bancarotta fraudolenta.

Il professionista era accusato di aver “aiutato” i cugini Negro nel 2011 “consigliando” di trasformare la snc in società cooperativa con 1.500 euro di capitale, allo scopo di tutelare i loro beni personali ed evitare il fallimento. Per lui il pm Pier Attilio Stea aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione.

Secondo l’accusa, sarebbe stato nascosto tramite espedienti contabili il reale deficit di 1 milione e 400 mila euro della ditta fossanese di escavazioni e trasporti di Guido e Marcello Negro (hanno patteggiato nell’ottobre 2017 un anno e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta più sei mesi di arresto per un reato ambientale), presente il quale, come aveva riferito il commissario liquidatore, non sarebbe stato possibile il passaggio da snc alla coop.

Subito dopo il residuo avviamento aziendale sarebbe stato fatto transitare in capo ad una nuova srl, la COESTRAM, gestita di fatto dai cugini Negro, con sede operativa a Loreto (già sede della snc), che utilizzava attrezzature e mezzi della stessa cooperativa/snc, impiegando anche una trentina degli ex dipendenti della Negro.

Nel 2011 fu chiesta la cessazione dell’attività della cooperativa e nel gennaio 2012 fu concessa la liquidazione coatta amministrativa, quando il deficit ormai ammontava a 2 milioni e 788 mila euro.

L’avvocato difensore Mauro Traxino, chiedendo l’assoluzione, aveva ribadito quanto già sostenuto dallo stesso C.B., ovvero di aver avvertito i cugini Negro che l’operazione “non serviva a sollevarli da rischi di tipo patrimoniale, ma loro erano determinati a procedere” e di non essersi mai occupato della COESTRAM. Tra l’altro, la trasformazione non pregiudicò in alcun modo i creditori del precedente ente, perché tutto era continuato come prima.