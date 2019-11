Frana rimossa: riaperta la strada provinciale 32 in località Mondoni

Emergenza risolta lungo la strada provinciale 32, quando, nella mattinata di oggi, martedì 26 novembre, una frana ha interessato la carreggiata in località Mondoni, sulle colline cebane in direzione dell'Albese.

Un'inevitabile conseguenza dell'ondata di maltempo abbattutasi nelle scorse ore sulla provincia di Cuneo (e non solo), causando ovunque disagi notevoli, con particolare riferimento alla viabilità.

In questo caso, fortunatamente, non si segnalano veicoli coinvolti, come confermato dai vigili del fuoco di Ceva, immediatamente intervenuti sul posto insieme ai tecnici provinciali.

La strada è adesso nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia.