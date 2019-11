Lutto a Tarantasca: si è spenta a soli 6 mesi la piccola Cecilia

Si è spenta a soli 6 mesi, domenica sera, la piccola Cecilia, secondogenita di Francesco e Zaira Rodia, residenti a Tarantasca. E proprio a Tarantasca, in frazione San Benigno, stasera sarà recitato il Rosario alle 20, mentre domani 27 novembre a 14.30 la comunità darà l'ultimo saluto alla piccola.

Nata con una rara forma di leucemia, tra le più aggressive, Cecilia è stata ricoverata nel reparto di Oncologia pediatrica del regina Margherita di Torino, dove era seguita da un'equipe di specialisti e dove è stata costante la vicinanza dei genitori.

Il sindaco Giancarlo Armando, saputa la terribile notizia, è voluto andare personalmente a portare le condoglianze sue e dell'amministrazione, oltre che ad esprimere il cordoglio di tutta la comunità, ai genitori della piccola. "Un dolore immenso, non posso neanche provare ad immaginarlo - ci dice. Tutti abbiamo sperato in un miracolo, la situazione era grave, lo sapevamo, ma non si smette mai di crederci. E' un altro grande dolore per noi. L'estate scorsa ci ha lasciati il piccolo Jacopo, morto per un malore ad un anno e mezzo. Adesso Cecilia, a soli sei mesi. Non ci sono parole".