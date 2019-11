Cambiare la tv: consigli pratici per trovare il migliore televisore

Hai intenzione di cambiare il tuo televisore con uno di nuovissima generazione, ma non sai quale prendere? In circolazione, effettivamente, si trovano davvero tantissimi modelli e brand con le caratteristiche più varie e per questo, spesso, ci si trova in difficoltà e non si riesce a sceglierne uno piuttosto che l’atro. Con questa guida ti aiuteremo nella valutazione del tuo televisore ideale, indicando quali sono le caratteristiche che deve possedere.

Scegliere le giuste dimensioni

Quando si decide di acquistare un nuovo televisore, la prima cosa che bisogna considerare è la grandezza e dunque le dimensioni dello schermo, che vengono misurate in pollici. Un televisore ideale è sicuramente quello di 40 pollici, che riesce a trovare un ottimo compromesso tra la qualità delle immagini riprodotte e il costo da sostenere. Perfetto per il salone o per la camera dei ragazzi, in commercio si trovano davvero moltissime offerte di tv 40 pollici e con le caratteristiche migliori. In ogni caso non dimenticare di sceglierne uno che abbia dimensioni tali da lasciarti almeno 5 centimetri di spazio tra la Tv e il mobile su cui è appoggiato, per consentirne la corretta ventilazione.

Il dilemma dei pixel: che tipo di risoluzione scegliere?

Spesso il punto che fa perdere più tempo è proprio il tipo di risoluzione. L’importanza che viene data a questa caratteristica è molto grande, perché maggiore è la risoluzione e superiore è il dettaglio dell’immagine e dunque la definizione. Anche in questo caso le tv 40 pollici 4k riescono davvero a garantire un ottimo risultato, considerando la qualità delle immagini che appaiono nitide e chiare, offrendo un maggior coinvolgimento durante la visione di programmi televisivi, con i quali sembrerà realmente di interagire.

Un altro punto da considerare è il tipo di programmazione televisiva che offre, partendo da Youtube fino ai programmi in streaming, dalle prime visioni agli eventi sportivi più esclusivi del campionato e tutto quanto rende un televisore così ambito. Ogni Tv ha una propria offerta, che va valutata oculatamente prima dell’acquisto.

Cosa si intende per Tv HDR ed LCD?

Quando si parla di TV High Dynamic Range (HDR), si fa riferimento ad una gamma dinamica elevata, che migliora in modo esponenziale l’esperienza visiva. Non si tratta di un semplice HD, perché lo supera grazie ad un aumento di pixel e una super risoluzione. Ciò che concretamente sarà possibile vedere è un’immagine molto limpida, dove colori e contrasti, insieme alle sfumature di ombre e luci sono gestite in modo perfetto. Ogni brand ha un livello di qualità diverso dall’altro, ma nella tipologia di televisore 40 pollici si trovano davvero occasioni speciali dove la qualità riesce ad ottenere ottimi risultati ad un prezzo onesto.

Quando invece si parla di tecnologia LCD, si fa riferimento alla sostituzione del vecchio tubo catodico con uno schermo a cristalli liquidi, Liquid Crystal Display appunto. Parliamo di dispositivi che non hanno luce propria perché necessitano di una fonte di retroilluminazione, rappresentata oggi dai LED che illuminano il pannello LCD grazie ad un diffusore. Per questo motivo vengono chiamati TV LCD, così diffusi e richiesti proprio perché migliorano l’esperienza visiva dello spettatore.

Smart TV, ma è davvero necessaria?

Guardando le tante offerte che sono in circolazione, ti sarai sicuramente imbattuto nella proposta di acquisto di una Smart TV. Un televisore che si connette a internet sembra una vera e propria necessità non solo per noi ma anche per il resto della famiglia, che spesso riesce a sopravvivere solo in presenza di wi-fi. È comprensibile, in ogni caso, che chi acquista un nuovo TV, lo voglia completo di tutti i comfort, tra i quali le app che usiamo più frequentemente. Per questo, prima di comprarlo è necessaria molta attenzione per capire in modo chiaro quali sono le app che contiene lo store, e attenzione, non ne sono necessarie mille, di cui non useremo neanche la metà, ma solo quelle effettivamente utili.

Conclusioni