Qual è l’arma giusta per tutelarsi nei confronti dei locatari morosi?

Affittare una casa è un’operazione più rischiosa di quel che si possa immaginare: sono molti, troppi, a dir la verità. Si basti pensare che 9 casi di sfratto su 10 sono dovuti ad insolvenza, una percentuale del 90% di casi nei quali il conduttore smette di pagare il canone mensile che era stato concordato e obbliga il locatario a chiamare in causa un avvocato per dare il la alla procedura di sfratto. Anche agendo in questo modo, però, non è detto che si arrivi a un buon esito della situazione: la conseguente esecuzione forzata, infatti, presuppone tempi piuttosto lunghi, a maggior ragione nelle grandi città. E non è finita qui, perché ai danni già patiti si aggiunge una beffa ulteriore: non solo il locatore non può più ottenere la somma di denaro a cui avrebbe avuto diritto, ma per poter tornare in possesso della casa deve aspettare non meno di un anno. E può accadere che l’immobile sia rilasciato danneggiato o comunque in una situazione di manutenzione precaria.

A quali rischi sono esposti i locatori?

In circostanze del genere, viene meno perfino il potenziale beneficio che potrebbe provenire dalla trattenuta della cauzione che era stata versata all’inizio del rapporto contrattuale: tale deposito, infatti, nel caso delle locazioni abitative è al massimo pari a tre mensilità del canone che è stato concordato. E ovviamente le spese sostenute dal locatore non saranno mai recuperate.

La garanzia per locazione e affitti

Un potenziale rimedio a un inconveniente tanto grave può essere individuato nella garanzia sulla locazione e sugli affitti, di cui è possibile sapere di più grazie al sito ConvieneOnline.it. Il portale, tramite le proprie partnership, mette a disposizione prodotti concepiti con la finalità di tutelare i locatori rispetto alle insolvenze degli affittuari, non solo per ciò che concerne le abitazioni private ma anche per gli immobili che sono destinati a uso commerciale. Basta cliccare sul prodotto a cui si è interessati per conoscere la sua descrizione e verificare i tempi e le modalità di emissione, le esclusioni e le garanzie che vengono offerte.

La procedura di sfratto per morosità

Una garanzia di questo tipo permette di evitare tutte le complicazioni tipiche di una procedura di sfratto per morosità. Con questo procedimento il conduttore potrebbe, almeno in teoria, ottenere il rilascio della casa, che quindi verrebbe riconsegnata proprio a causa della morosità nei pagamenti. Questo procedimento è più veloce della procedura ordinaria e permette di richiedere l’ordine giudiziale di pagamento per i canoni scaduti. Dopo che al conduttore è stata notificata l’intimazione di sfratto, le situazioni che si possono verificare sono molteplici, a seconda del comportamento che viene tenuto dallo sfrattato.

Le assicurazioni che tutelano i proprietari

Insomma, per chi dà in affitto un immobile lo sfratto è l’extrema ratio, e non sempre ha un esito favorevole: ecco perché è molto più vantaggioso sottoscrivere una polizza assicurativa che tuteli il proprietario rispetto ai rischi correlati al mancato adempimento del contratto di affitto. Il consiglio, per chi stipula un’assicurazione di questo tipo, è quello di leggere con attenzione tutte le clausole che sono riportate nei formulari e nei moduli proposti.

Quali sono i rischi che vengono assicurati?

Il primo aspetto di cui ci si deve preoccupare è quello che riguarda l’oggetto dell’assicurazione, e cioè i rischi che risultano realmente assicurati. Per esempio, in relazione ai canoni non saldati è necessario appurare la presenza di soglie massime e capire se sia vantaggioso o meno l’importo del premio che viene richiesto: può succede che si applichi un importo massimo o un numero di mensilità massimo oltre cui non viene garantito alcun risarcimento.