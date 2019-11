Ribauto di Savigliano: un punto di riferimento per la vendita di auto aziendali a km0

Originariamente concessionaria Toyota, da un paio d’anni la Ribauto di Savigliano ha scelto di mettere a disposizione la propria professionalità nel settore trasformandosi in un salone multimarca e proponendosi, grazie alla grande esperienza accumulata, come Specialisti in usato Toyota e aziendale multmarche, sia per il nuovo che per l’usato garantito. La Ribauto punta dunque decisamente sul proprio staff, fiore all’occhiello dell’Azienda, preparato, cortese e professionale, che da sempre consegue ottimi risultati nella soddisfazione dei clienti, nuovi e storici, e che ha reso questo salone auto, nel corso degli anni, punto di riferimento sul territorio cuneese e non solo. Viene inoltre mantenuto il Service Toyota, per l’assistenza totale e garantita delle auto.

Questo rinnovamento è stato voluto per potersi concentrare maggiormente sui cambiamenti del marcato che rendono sempre più difficile per gli acquirenti il saper distinguere fra le innumerevoli proposte e per riuscire, di conseguenza, ad essere più vicina ai propri clienti con una consulenza completa ed un ventaglio di proposte di grande interesse. Una delle quali è senz’altro quella delle auto aziendali a km0, in cui la Ribauto può contare su una offerta altamente competitiva, di tutte le marche, e che sta riscuotendo grande successo.

Tutte le offerte sono imperdibili e possono contare sul servizio di vendita che mette a disposizione il servizio immatricolazione, polizze assicurative e diverse possibilità di super proposte di finanziamenti. In fase successiva, si potrà contare sui puntuali servizi di post-vendita, che permetteranno di avere un auto sempre efficiente e sicura tramite l’officina autorizzata Toyota e multimarche, che vanno dalle riparazioni di carrozzeria e motori, alle consegna ricambi express, compresa la rivendita accessori auto. Presente anche il servizio pneumatici, attualmente sono in corso promozioni sulle gomme termiche, ed altri servizi quali l’installazione sistemi di navigazione, antifurti, sostituzione cristalli e test anti-inquinamento, ecc.

RIBAUTO - SAVIGLIANO Via della Morina 4 - ALBA in Corso Asti 12

Concessionario Multimarche ed autorizzato DR Benzina e Gpl - Officina autorizzata Toyota

Aperti anche il SABATO.