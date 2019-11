Servizi per disabili: le pedane elevatrici di Fabocdue

Marciapiedi, piccoli gradini o dislivelli possono essere un ostacolo insormontabile per chiunque abbia difficoltà di deambulazione. Oggi, però, le persone con ridotte capacità motorie possono contare sulla tecnologia, che grazie alla realizzazione di sistemi innovativi, intelligenti e all’avanguardia è in grado di progettare soluzioni adatte a tutti. Tali progetti, il più delle volte invisibili – e sempre più spesso poco invasivi – aiutano ad abbattere con successo le cosiddette barriere architettoniche, consentendo ad anziani o disabili in carrozzina una migliore e più completa autonomia. L’azienda che ha fatto di tutti questi principi il suo punto di forza è la Fabocdue , leader nel settore dalla metà degli anni ottanta. La sua mission è infatti quella di progettare soluzioni di facile utilizzo e con sistemi sempre più avanzati, in grado di assicurare alle persone con una ridotta capacità motoria tutta l’autonomia di cui hanno bisogno.

Pedane elevatrici: una soluzione a ogni ostacolo

Fabocdue può contare su una squadra di progettisti sempre all’opera per realizzare soluzioni e idee in grado di guardare al futuro. E in futuro dove le barriere architettoniche non sono più un impedimento alla mobilità, trovano spazio pedane servoscala, poltroncine montascale e pedane con funzionamento a elevazione, piccoli capolavori di ingegneria pensati ad hoc per persone con ridotte capacità motorie. In particolare, una piattaforma elevatrice per disabili consente di superare con successo e in autonomia ogni tipo di ostacolo, quale può essere un gradino o piccolo dislivello; è la soluzione ideale per anziani o per disabili, in piedi o in carrozzina, e può essere installata in maniera immediata in qualsiasi luogo, senza richiedere in fase di montaggio eccessivi interventi di muratura. Essendo concepita a scomparsa, da ferma risulta completamente invisibile e, una volta inserita in situ, si integra perfettamente con l’ambiente che la ospita. Proprio per questo, rappresenta sempre più spesso la scelta migliore in edifici in cui non sia possibile effettuare interventi importanti, come palazzi di ampio valore storico o strutture di interesse architettonico.

Specifiche tecniche e rivestimenti

La pedana elevatrice per disabili Onestep, fiore all’occhiello dei sistemi realizzati da Fabocdue, consente di superare ostacoli e gradini fino a un massimo di 220 cm di altezza. Sicura e stabile, è una piattaforma a scomparsa dall’ingombro minimo e, poiché è possibile rivestirla seguendo differenti proposte, a riposo si confonde con l’ambiente circostante. La superficie può infatti prevedere una copertura in muratura, come mattonelle, marmo o rivestimenti che si accordano alla pavimentazione esistente, oppure un pratico piano antiscivolo. Su richiesta, può inoltre essere corredata da una colonnina di controllo con pulsantiera, che consente all’utilizzatore la più totale autonomia di movimento. In ogni impianto è sempre previsto un sistema di sicurezza all’avanguardia, azionabile direttamente dalla pedana e in grado di assicurare la discesa di emergenza manuale o con batteria in tampone.

Installazione e montaggio

La pedana elevatrice Onestep garantisce una portata fino a 300 chili. Pratica, robusta e adatta anche ai carichi più eccessivi, per installarla non servono eccessive operazioni di edilizia: basta realizzare solo un piccolo intervento di muratura, seguendo le indicazioni inviate dai progettisti al momento dell’ordine. La pedana si collega inoltre all’impianto elettrico senza dover affrontare alcuna modifica: è sufficiente individuare, in fase di progettazione, un piccolo spazio in prossimità dell’area in cui viene alloggiata la pedana, possibilmente entro i tre metri di distanza, che possa ospitare il quadro e la centralina. Le dimensioni minime della piattaforma sono 800X1250 mm, mentre lo spessore complessivo del rivestimento, qualora richiesto in fase d’ordine, è di 3 cm. Grazie alla legge 13/89, Onestep gode dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Per ristrutturazioni o costruzioni di strutture ex novo, è idonea all’adempimento degli obblighi previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e, grazie alla sua versatilità, può essere installato sia in ambienti pubblici che privati, quali possono essere condomini, alberghi, esercizi commerciali e uffici.