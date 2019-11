Un tempo bastava la scuola, oggi occorrono anche i corsi di formazione!

In un mondo dove la competizione professionale è elevata ed è indispensabile distinguersi dalla massa, ecco che non è più sufficiente presentarsi nel mondo del lavoro con i propri titoli scolastici, ma occorre anche un buon corso di formazione. Non importa se a momento state già lavorando o se siate inoccupati, in ogni caso un corso che aiuti ad approfondire le proprie conoscenze e a crearne di nuove è sempre qualcosa che può tornare utile. Si tratta infatti di un’esperienza in più, di un percorso talvolta impegnativo, ma che può arricchire sia a livello personale che lavorativo.

È chiaro che c’è corso e corso ed ente di formazione ed ente di formazione, ma diamo per scontato stiate scegliendo un corso in base a una logica precisa. Qualunque tipo di professione, per esempio, evolve nel tempo e per restare competitivi e “utili” in un’azienda (anche se è un termine fastidioso per alcuni) è indispensabile restare aggiornati, specie in determinati settori.

Durante i corsi di formazione non si approfondiscono solo le conoscenze che si hanno già, aggiornandole, ma si apprendono facilmente anche nuove nozioni. In questo modo il proprio profilo può risultare più completo e maggiormente flessibile: di fronte a una scelta (purtroppo talvolta ci sono) è chiaro che l’azienda sceglie chi è più spendibile, rispetto a chi è rimasto ancorato alle proprie competenze originarie.

Perché è vantaggioso fare un corso di formazione?

Aggiornamento delle competenze che già si hanno: i tempi cambiano, evolvono e chi smette di migliorarsi, smette di essere bravo. È una regola.

Apprendimento di nuove nozioni: ogni esperienza arricchisce e consente di imparare cose totalmente nuove, completando per esempio le conoscenze in un determinato settore.

Essere più spendibili nel mondo del lavoro.

Si conoscono persone nuove, con nuove prospettive e diversi punti di vista: l’esperienza quindi arricchisce anche sotto il punto di vista sociale.

Come si trova un buon corso di formazione

Il corso di formazione, ovviamente, ha senso se è tenuto da professionisti, come sono, per esempio, i corsi di formazione proposti da www.puntonetformazione.com . È per questo motivo che è indispensabile trovare un ente di formazione serio che proponga non solo il corso di proprio interesse, ma anche fatto e organizzato a dovere. La sola buona intenzione, infatti non è sufficiente.

La prima cosa da fare per capire se il corso è valido è informarsi su chi saranno i docenti e sulle loro competenze, senza sottovalutare di informarsi su quanti corsi di formazione hanno fino a oggi tenuto. Sapere qualcosa, infatti, non vuol dire saperlo insegnare. A questo proposito ogni buon insegnante dovrebbe conoscere tecniche per mantenere alto il livello di attenzione, specie se le lezioni sono in orari serali.

Magari, con un po’ di fortuna, la persona ha ricevuto anche qualche recensione da vecchi allievi a cui ha insegnato o magari c’è qualche video su YouTube di una sua lezione. Ai partecipanti dovrebbe essere fornito un programma dettagliato e tutto, diciamo, in generale dovrebbe essere ben organizzato: date, luoghi, materiali, puntualità. Le lezioni dovranno essere impartite con un linguaggio adeguato al contesto: né troppo discorsivo e semplice, ma nemmeno troppo complesso.