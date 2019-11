A Busca si è svolto il convegno "La truffa affettiva corre online"

Tre ore abbondanti di dibattito nella splendida cornice del Teatro Civico di Busca con la partecipazione di oltre 100 persone nonostante le avverse condizioni metereologiche. In prima fila il sindaco della cittadina, Marco Gallo, e l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Rosso. La mattinata è stata organizzata dal Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl cuneesi.

Presenti anche i massimi dirigenti dell’organizzazione a livello provinciale, il segretario generale Matteo Galleano e i segretari Lina Simonetti ed Angelo Vero e la responsabile del Coordinamento di Genere, Maria Grazia Colombari.

Un'iniziativa seguita con interesse dal pubblico e nel corso della quale, tra testimonianze dirette ed analisi di esperti, è stata spiegata la complessità di una truffa che mette in ginocchio le vittime dal punto di vista economico e, soprattutto, psicologico. Le persone truffate vivono un dramma profondo al quale contribuisce la tendenzialmente impietosa condanna sociale a causa della quale chi viene “fregato” anziché vivere solo la condizione di vittima si sente anche colpevole e anche per questo motivo le denuncia, secondo stime nazionali, non superano il 10% del totale.

Il contesto giuridico nel quale ci troviamo oggi, analizzato perfettamente dall’avvocato Monica Beltramo, non è ancora pronto ad affrontare questa tipologia di truffe. In Parlamento comunque proprio in questi mesi qualcosa si sta muovendo, considerato anche come questo genere di reati sia in costante aumento. L’analisi psicologica di cause effetti e possibili rimedi, affidata all’ex primario di Psicologia dell’Asl Cn1 ed attuale vice-presidente della Fondazione Santa Croce, Luigi Salvatico, ha catturato l’attenzione dei presenti.

I rischi evidenti ai quali tutti noi, nativi digitali e non, siamo esposti richiedono un’inversione forte di tendenza. Il mondo social sta imponendo una trasformazione profonda dal punto di vista relazionale, una trasformazione antropologica con la quale dobbiamo fare i conti e della quale dobbiamo avere consapevolezza. Internet è un luogo nel quale sono depositati un’infinità di dati privati senza che vi sia un controllo sugli stessi. E’ una zona franca nella quale chi vuole truffare agisce indisturbato, attraverso tecniche raffinate di profilazione dei soggetti.

Le truffe affettive colpiscono chi in un contesto di difficoltà personale (la solitudine psico-affettiva) cerca di creare legami andando in un non-luogo, cioè la rete. Le azioni che compie in quel contesto virtuale rischiano però di avere sconvolgenti conseguenze sul suo reale. Viviamo oggi in una società nella quale il diritto alla fragilità non è contemplato. Una fragilità che non è appannaggio della terza età ma può colpire tutti. Occorre individuare quindi strumenti in grado di difenderci da internet, senza però demonizzarlo.