A Mondovì secondo appuntamento della stagione musicale

Venerdì 29 novembre la stagione Mondovìmusica propone il suo secondo appuntamento, ideale per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del grande repertorio barocco, con uno dei più grandi esponenti di questo stile, Arcangelo Corelli.

Alle ore 21.00 nella splendida cornice di Sala Ghislieri presso l’Academia Montis Regalis in via Francesco Gallo, 7, il nuovo direttore principale Enrico Onofri esordirà alla guida dell’orchestra barocca dell’Academia con l’esecuzione di sette dei dodici Concerti Grossi op. VI di Arcangelo Corelli, maestro riconosciuto del genere strumentale negli ultimi anni del XVII secolo, al punto da venire definito Novello Orfeo, un appellativo molto lusinghiero che è stato scelto come titolo di questo concerto.

Questa raccolta fu pubblicata postuma nel 1714, un anno dopo la scomparsa del grande compositore di Fusignano. I concerti ottennero subito un incredibile successo in tutta Europa e vennero presi a modello per decenni grazie alla loro elegante perfezione formale e a una vena melodica sempre ricca di spunti, che in Inghilterra trovò eco in autori come John Stanley fino agli ultimi anni del XVIII secolo, quando il panorama musicale era ormai dominato dai capolavori del Classicismo viennese di Haydn e Mozart.

Il concerto verrà replicato sabato 30 novembre alle ore 17.00 a Torino presso il Salone d’Onore di Palazzo Barolo. Riservato agli Amici dell’Academia Montis Regalis, alle ore 20.00 nella Sala Pugnani l’ormai consueto appuntamento con il direttore artistico Gastón Fournier Facio che guiderà all’ascolto delle musiche in programma.

È anche l’occasione per rinnovare il tesseramento per l’anno 2020 degli Amici dell’Academia: sarà possibile effettuarlo prima dell’incontro o prima del concerto.

Tutta la stagione musicale Mondovìmusica è finanziata dalla Fondazione CRC sostenitrice delle attività artistiche e formative dell’Academia Montis Regalis.Onlus. L’ingresso al concerto è di 10 euro (biglietto intero) e di 7 euro (biglietto ridotto).