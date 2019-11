A Pamparato la calda polenta al Furmentin sconfigge la pioggia

Si è conclusa la 20ª edizione della Fiera del Grano Saraceno e della Castagna Bianca di Pamparato con i suoi mercatini “indoor” per questa edizione davvero “bagnata”. Ma la “gente di montagna” non si è fermata, anzi ha partecipato con “calore” nelle stanze del Castello Cordero e nell’antico Asilo di Pamparato, per degustare la rara polenta Furmentin al grano saraceno, accompagnata dal burro e dai formaggi della stagionatura di Valcasotto di Occelli.

Gli spazi al coperto hanno selezionato i migliori artigiani di tessuti e di sapori tipici del territorio, con una rara occasione di effettuare acquisti non convenzionali, difficilmente ritrovabili dei moderni mercati “massificati”. Chi ha perso questa occasione potrà rifarsi con la Fiera di Pasqua, ovvero di apertura alla Primavera.

Alè, che i puruma feira!