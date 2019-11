“Consumo e produzione responsabili: l’eccellenza del Bue Grasso”. A Carrù seminario UNESCO da tutto esaurito

“Consumo e produzione responsabili: l’eccellenza del Bue Grasso”. È il titolo del Seminario di Formazione per Docenti e studenti organizzato dal Centro per l’UNESCO di Torino, con la partecipazione dei Club per l’UNESCO di Cuneo e Pollenzo, in occasione della “Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù”.

L'evento, riservato a docenti e studenti degli Istituti Superiori della Regione Piemonte, si terrà nella mattinata di venerdì 13 dicembre, presso il Teatro Vacchetti. Ampia l’adesione delle scuole cuneesi, tanto da registrare il tutto esaurito.

Il seminario, promosso dal Comune di Carrù, sarà l’occasione per presentare agli allievi delle Scuole Secondarie di II grado del Piemonte ed ai loro insegnanti:

le richieste dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in rapporto alla manifestazione del Bue Grasso di Carrù, a cura della Prof.ssa Maria Paola Azzario - Presidente Centro per l’UNESCO di Torino;

un approfondimento sul tema specifico del Consumo e produzione responsabili, a cura del Prof. Paolo Corvo - Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;

un approfondimento sul tema del patrimonio culturale materiale e immateriale e la sua cura da parte delle comunità locali, a cura del Prof. Paolo Castelnovi - Presidente Associazione Landscapefor

Razza Piemontese: selezione e biodiversità, a cura del Dott. Andrea Quaglino - Direttore A.n.a.bo.ra.pi. Carrù

Agli studenti sarà proposto di dare continuità alla giornata, con la partecipazione a gruppi o individualmente, ad un concorso dal titolo: “Consumo e produzione responsabili: esempi di buone pratiche per contribuire localmente al Programma Mondiale dell’Agenda 2030, Obiettivo 12. delle Nazioni Unite”.

Il bando sarà reso pubblico al termine della giornata del 13 dicembre 2019. Esiti e premi saranno resi noti e consegnati in occasione dell’Edizione della Fiera del Bue Grasso del dicembre 2020.

La partecipazione è gratuita e prevede, per i docenti che parteciperanno, il rilascio di un attestato di Frequenza, valido per ottenere crediti formativi.

Programma della mattina di studio Seminario

9 - 9,15 arrivo in Piazza del Mercato presso Ala Borsarelli

9,15 - 09,40 breve visita dei luoghi più significativi e suggestivi di Carrù a cura degli Amici di Carrù

9,40 - 10 presso il Palatenda degustazione de “la colazione diversa” preparata dalla Pro Loco Carrucese. 10,00 - 12,30 svolgimento lavori Seminario “Consumo e produzione responsabili: l’eccellenza del Bue Grasso” presso il teatro “Fratelli Vacchetti”

12,30 -12,45 chiusura lavori